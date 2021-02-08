ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:02 ص
أوبل كروس لاند 2021
أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت
Advertisements
اشرف عطية
قامت شركة أوبل بطرح السيارة أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت رسميا في مصر ,  وتتمتع السيارة الجديدة في مصر بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 110 حصان , وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات . 

تتسارع السيارة أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت من صفر الي 100 كيلو متر في الساعة جلال 11.8 ثانية وتصل سرعتها القصوي الي 187  كيلو متر في الساعة. 

أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت جائت بتصميم عصري وأنيق ولمسة شبابية من الخارج مع باقة متميزة من الألوان التي تناسب كافة الأذواق ، وأبعاد متميزة تجعلها أفضل إختيار في فئتها ، ومن الداخل فقد حظيت " كروس لاند 2021 " بمقصورة قيادة مصممة خصيصا لقيادة ممتعة وبخامات وكماليات تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة 

اما من حيث الكماليات فالسيارة أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت متاحة بخاصية الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل وإيقاف السيارة وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة المهام مع " تابلوه " أنيق من أجود الخامات وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس ومزودة بكاميرا خلفية للمساعدة على الركن بالإضافة إلى نظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي . 

أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت معززة بأمكانية تغيير وضعية كرسي السائق في 8 وضعيات وايضا التحكم في وضعية الراكب الأمامي وسقف بانوراما وبلوتوث ونظام صوتي مميز مكون من 6 سماعات وحساس إضاءة وحساس مطر وحساسات أمامية وخلفية ومريا بخاصية التعتيم الذاتي وتكييف هواء ثنائي مزدوج . 

اما من حيث الامان فتتمتع أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت بباقة متكاملة من وسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية وفرامل ABS و توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD على العجلات وأيضا برنامج التوازن الإلكتروني ESP وبذلك فإن كروس لاند قد حققت الراحة والرفاهية والأمان معا 

سعر أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت في مصر 

أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت أول فئة بسعر 334.990 جنيه

أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت اعلي فئة بسعر 364.990 جنيه.
 
 
سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور
سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور
سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور
سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور
سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. أوبل تطرح جراند لاند opel grandland 2021 الجديدة في مصر.. صور

أسعار ومواصفات سيارات الاتحاد الأوروبي 2021 المعفاة من الجمارك.. صور

لمحبي العربيات العائلية.. أرخص سيارات SUV في السوق المصري

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور

ارتفاع أسعار أوبل كروس لاند وجراند لاند اليوم في مصر.. صور

بعد آخر ارتفاع.. أسعار مواصفات أوبل جراند لاند 2021 | صور

ترشيحاتنا

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم

من قواعد التربية الملكية.. كلمة شائعة يُحظر على مربية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون قولها

تتفوق على تروكولر.. أفضل تطبيقات لتحديد أرقام المتصلين وحظر المعاكسات

رياح نشطة وأمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة لـ الأرصاد السعودية

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

عيار 24 يسجل 908 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 -2-2021.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم