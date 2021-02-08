سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت رسميا في مصر , وتتمتع السيارة الجديدة في مصر بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 110 حصان , وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات . قامت شركة أوبل بطرح السيارة





تتسارع السيارة أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت من صفر الي 100 كيلو متر في الساعة جلال 11.8 ثانية وتصل سرعتها القصوي الي 187 كيلو متر في الساعة.





أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت جائت بتصميم عصري وأنيق ولمسة شبابية من الخارج مع باقة متميزة من الألوان التي تناسب كافة الأذواق ، وأبعاد متميزة تجعلها أفضل إختيار في فئتها ، ومن الداخل فقد حظيت " كروس لاند 2021 " بمقصورة قيادة مصممة خصيصا لقيادة ممتعة وبخامات وكماليات تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة





اما من حيث الكماليات فالسيارة أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت متاحة بخاصية الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل وإيقاف السيارة وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة المهام مع " تابلوه " أنيق من أجود الخامات وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس ومزودة بكاميرا خلفية للمساعدة على الركن بالإضافة إلى نظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي .





أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت معززة بأمكانية تغيير وضعية كرسي السائق في 8 وضعيات وايضا التحكم في وضعية الراكب الأمامي وسقف بانوراما وبلوتوث ونظام صوتي مميز مكون من 6 سماعات و حساس إضاءة وحساس مطر وحساسات أمامية وخلفية ومريا بخاصية التعتيم الذاتي وتكييف هواء ثنائي مزدوج .





اما من حيث الامان فتتمتع أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت بباقة متكاملة من وسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية وفرامل ABS و توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD على العجلات وأيضا برنامج التوازن الإلكتروني ESP وبذلك فإن كروس لاند قد حققت الراحة والرفاهية والأمان معا





سعر أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت في مصر





أوبل كروس لاند 2021 opel crossland الجديدة فيس ليفت أول فئة بسعر 334.990 جنيه



