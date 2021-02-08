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رياضة

الأهلي قد التحدي.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:16 ص
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_قد_التحدي دعما للاعبي الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مباراة واحده تفصلنا عن الحلم الوصول للنهائي اعملوها يا أبطال  ‎#الاهلي_قد_التحدي"و "‏حارب من اجل الاهلي حارب من اجل حلمنا".

وقال آخرون "‏اللهم فرحة التأهل والتتويج يارب#الاهلي_قد_التحدي"و "‏واثقين فيكو لاخر لحظة سواء فوز او خسارة احنا ديما معاكو  وفي ضهركو يكفي ان الاهلي من افضل اربع فرق في العالم لا تبخلو  اصنعو المجد والتاريخ ".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء امس استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا  بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.

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ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

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