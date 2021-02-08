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رياضة

4 قنوات ناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وسيتم بث مباريات شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن مباراة الأهلي والفريق البافاري سيتم بثها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وبي إن سبورتس 1.

كما ستُنقل المباراة عبر قناتي الكأس القطرية 3، والكأس القطرية 6.

وتنص لوائح الفيفا أن الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 5 ملايين دولار، ويحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار، يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار.

وسيفتقد بايرن ميونيخ لخدمات الثنائي ليون جوريتسكا، خافي مارتينيز بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحارس البديل ألكسندر نوبل عقب تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل.




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