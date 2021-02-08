4 قنوات ناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

وتنص لوائح الفيفا أن الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 5 ملايين دولار، ويحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار، يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار.

وسيفتقد بايرن ميونيخ لخدمات الثنائي ليون جوريتسكا، خافي مارتينيز بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحارس البديل ألكسندر نوبل عقب تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل.



