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رياضة

رقم سلبي بعد خسارة السيتي.. تقييم محمد صلاح بعد سقوط ليفربول على الأنفيلد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد من لقاء مان سيتي، لينهي صيامه التهديفي على ملعب الأنفيلد والذي دام إلى 411 دقيقة على التوالي.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل صلاح على تقييم بلغ 6.6/10 وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 87%.

ليفربول توقف رصيده عند 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة.. في نفس المرحلة من الموسم كان يملك 67 نقطة في رصيده، أي أنه فقد 27 نقطة عن الموسم الماضي وهو السقوط الأكبر لفريق حامل للقب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم التالي

أصبح ليفربول أول فريق حامل للقب الدوري الإنجليزي يخسر 3 مباريات متتالية على أرضه، في الموسم التالي لتتويجه باللقب، منذ تشيلسي الذي تعرض لذلك الأمر عام 1956.

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