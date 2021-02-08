ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسلام الشاطر يحيي الذكرى السادسة لشهداء الزمالك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:17 ص
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
Advertisements
مصطفى كرم

أحيا الكابتن اسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق ، الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد  الدفاع الجوي.

وغرد إسلام الشاطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "رحم الله شهداء نادي الزمالك واسكنهم فسيح جناته"

أحمد فهمي يحيي الذكرى السادسة لشهداء إستاد الدفاع الجوي

يشار إلى أن أحداث استاد الدفاع الجوي شهدت تدافعا وقع على بوابات الاستاد وهو ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.


Advertisements
Advertisements

خاص .. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ وحائط صد قوي في وسط الملعب

أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ

4 قنوات ناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

أسامة جلال يكشف عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي قبل التوقيع مع بيراميدز

المعز علي يعتذر لجمهور الأهلي عن تصريحاته ضد نادي القرن

ميدو يكشف عن مشكلة واحدة ستواجه الأهلي أمام بايرن ميونيخ

رقم سلبي بعد خسارة السيتي.. تقييم محمد صلاح بعد سقوط ليفربول على الأنفيلد

أحلام البطولة تبخرت.. كيف عنونت الصحف الإنجليزية على خسارة ليفربول؟

تعليق الشوالي على هدف الأهلي + 90 أمام البايرن ويتأهل لنهائي المونديال ويحقق حلم الملايين..فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام مان سيتي برباعية

تيجريس المكسيكي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونيخ

شكوى ضد إبراهيم نور الدين .. استياء في الاتحاد السكندري بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين

3 أعوام.. طفلة تلقى حتفها ضربًا حتى الموت على يد والديها بالتبني

عض اليد التي مدت له.. كلب مسعور يفتك بصاحبته أثناء نومها.. صور