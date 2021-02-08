إسلام الشاطر يحيي الذكرى السادسة لشهداء الزمالك

أحيا الكابتن اسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق ، الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد الدفاع الجوي.

وغرد إسلام الشاطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "رحم الله شهداء نادي الزمالك واسكنهم فسيح جناته"



أحمد فهمي يحيي الذكرى السادسة لشهداء إستاد الدفاع الجوي

يشار إلى أن أحداث استاد الدفاع الجوي شهدت تدافعا وقع على بوابات الاستاد وهو ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.







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