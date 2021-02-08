أهالي أبو خطوة بالبحيرة يستغيثون بمجلس الوزراء بعد تركيب أعمدة إنارة بدون أسلاك

اشتكى عدد كبير من أهالي عزبة أبو خطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة، عبر خدمة قراء موقع صدى البلد الإخباري عدم استكمال تركيب اعمدة إنارة طريق المقابر .

وأوضح الأهالي أن محافظة البحيرة أمرت بتركيب اعمدة الانارة منذ شهر بعد استغاثهم بمجلس الوزراء عبر موقع صدى البلد الإخباري، الا ان مجلس مدينة دمنهور رفض صرف أسلاك الأعمدة لاستكمال تركيبها.

وكشف الأهالي انهم تقدموا بأكثر من شكوى لمجلس مدينة دمنهور لصرف الأسلاك للأعمدة الذين لم يستجيبوا للأهالي وببروا عدم وجود أسلاك داخل المخازن.

وناشد أهالي قرية أبو خطوة المسؤولين بمجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بالاستجابة لطالبهم بتركيب أسلاك طريق المقابر بكشافات إضاءة وخاصة ان هذا الطريق يخدم طلاب المدرسة بالعزبة .

والتواصل مع الاهالي على رقم : 01063720199





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