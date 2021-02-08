أخبار الرياضة.. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. انفعال حسام حسن على إبراهيم نورالدين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين 8 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل التشكيل الذي سيبدأ به بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.
كشف أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز، عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي، وسبب تفضيله التوقيع مع رفقاء رمضان صبحي وعبدالله السعيد.
سبق عصام الشوالي المعلق الرياضي الأحداث، وعلق على هدف الأهلي الذي سيهزم به منافسه بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
رصدت كاميرا صدي البلد انفعال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على الحكم ابراهيم نور الدين خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب القرارات التحكمية تجاه زعيم الثغر .