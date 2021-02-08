ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام مان سيتي برباعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
خسر فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول توقف رصيده عند 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة.. في نفس المرحلة من الموسم كان يملك 67 نقطة في رصيده، أي أنه فقد 27 نقطة عن الموسم الماضي وهو السقوط الأكبر لفريق حامل للقب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم التالي

أصبح ليفربول أول فريق حامل للقب الدوري الإنجليزي يخسر 3 مباريات متتالية على أرضه، في الموسم التالي لتتويجه باللقب، منذ تشيلسي الذي تعرض لذلك الأمر عام 1956.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 23
1- مانشستر سيتي 50 نقطة

2- مانشستر يونايتد 45 نقطة

3- ليستر سيتي 43 نقطة

4- ليفربول 40 نقطة

5- تشيلسي 39 نقطة

6- وست هام 39 نقطة

7- إيفرتون 37 نقطة

8- توتنهام 36 نقطة

9- أستون فيلا 35 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- ليدز يونايتد 29 نقطة

12- ساوثهامبتون 29 نقطة

13- كريستال بالاس 29 نقطة

14- وولفرهامبتون 27 نقطة

15- برايتون ألبيون 25 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

17- بيرنلي 23 نقط

18- فولهام 15 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 12 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار ليفربول على توتنهام

بعد نهاية الجولة الـ 13 .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الثلاثاء في الجولة الـ 18

ترشيحاتنا

سورة تشفي من الأمراض المستعصية

مروة محمد.. حكاية فتاة تحولت من فنانة إلى مشردة.. وأخوها: معنديش مكان لها

أحمد فكري الصغير: الإسماعيلي في موقف صعب.. وهذا حل الخروج من الأزمة

تقوية الإنترنت الأبرز.. 5 انفراجات في طريقها للنور بعد حضور وزير الاتصالات إلى البرلمان

عض اليد التي مدت له.. كلب مسعور يفتك بصاحبته أثناء نومها.. صور

تفشي جديد لفيروس آخر شرق الكونغو

Advertisements

خاص .. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ وحائط صد قوي في وسط الملعب

أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ

أسامة جلال يكشف عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي قبل التوقيع مع بيراميدز

المعز علي يعتذر لجمهور الأهلي عن تصريحاته ضد نادي القرن

رقم سلبي بعد خسارة السيتي.. تقييم محمد صلاح بعد سقوط ليفربول على الأنفيلد

ميدو يكشف عن مشكلة واحدة ستواجه الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعليق الشوالي على هدف الأهلي + 90 أمام البايرن ويتأهل لنهائي المونديال ويحقق حلم الملايين..فيديو

تيجريس المكسيكي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونيخ

شكوى ضد إبراهيم نور الدين .. استياء في الاتحاد السكندري بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية

رضا البلتاجي: رزاق سيسيه لا يستحق الطرد أمام الزمالك

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري وثنائية أوباما وزيزو

صدى البلد ترصد انفعال حسام حسن بسبب الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين

3 أعوام.. طفلة تلقى حتفها ضربًا حتى الموت على يد والديها بالتبني

عض اليد التي مدت له.. كلب مسعور يفتك بصاحبته أثناء نومها.. صور