ذعر.. شاهد لحظة ابتلاع الجليد لمجموعة من الشباب أمام عيني صديقهم.. فيديو





خلال حربه مع الفيروس عانى عجوز بريطاني من أعراض نادرة بشكل لا يصدق لفيروس كورونا المستجد، أدت إلى تحول بشرته إلى اللون الأصفر.





تم نقل العجوز «ليني جونز» من Connah's Quay في شمال ويلز، إلى المستشفى بعد فترة صعبة من المعاناة مع الأعراض الغريبة التي سببها له كورونا، والتي كان أبرزها تحول بشرته إلى اللون الأصفر ليشبه عائلة سيمبسون.





كما عانى العجوز البالغ من العمر 69 عامًا من ضيق في التنفس، لكنه لم يعتقد في بادئ الأمر أن الأعراض مرتبطة بفيروس كورونا لعدم الإعلان عنها رسميا.





كانت الأعراض النادرة للغاية صادمة للغاية لدرجة أن الأطباء أكدوا أن ليني ليس سوى واحد من 12 شخصًا في المملكة المتحدة لديهم نفس رد الفعل تجاه الفيروس.





ومع ذلك، ساءت حالة الأب لـ ثلاثة أطفال وتم إدخاله إلى مستشفى كونتيسة تشيستر، وهناك ظهرت نتائجه إيجابية لفيروس كورونا.





من بين الأشخاص الستة في الجناح، كان الجد هو الوحيد الذي لم يكن بحاجة إلى جهاز الأكسجين بل في حاجة شديدة إلى نقل دم للمساعدة في شفائه.

لأكثر من عام منذ تفشيه وحتى يومنا هذا، لم يستطع عالم أو طبيب فهم ماهية فيروس كورونا ولم يتمكن أحد من تحديد أعراضه بدقة، فمازالت جعبة الفيروس مليئة بالمفاجآت.