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الصحف الإماراتية.. طلب عاجل من السودان بشأن سد النهضة.. جريمة حوثية جديدة.. موعد تحقيق مناعة القطيع في أمريكا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:31 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
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شريف سيد
الصحف الإماراتية: 
  • السودان يطالب بوساطة الأمم المتحدة بمفاوضات سد النهضة 
  • وفاة شقيق الرئيس الجزائري السابق 
  • اعتداء حوثي جديد 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري. 

البداية من صحيفة البيان، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي وهيئة الصحة في دبي حملة لتطعيم كبار المواطنين في منازلهم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف التخفيف عنهم وتجنيبهم الحاجة إلى التوجه إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم، وسعيًا لتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن منهم لحمايتهم من احتمالات العدوى بفيروس (كوفيد19).

ومن مصر، أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية و استقلالها و سلامة أراضيها.. وقال إن الحل السياسي السبيل الأمثل لتسوية الأزمة في اليمن استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها لاسيما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 47 وفاة.

وإلى اليمن، ردت ميليشيا الحوثي على دعوات السلام التي أطلقتها الولايات المتحدة وأيدتها الحكومة اليمنية ودول تحالف دعم الشرعية حيث أشعلت القتال في كل جبهات محافظة مأرب، كما استهدفت المحافظة بصاروخ وثلاث مسيرات، في وقت أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

ومن الجزائر، توفي المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن نقيب المحامين في الجزائر العاصمة عبد المجيد السليني.

وفيما يخص سد النهضة، طالب السودان بتوسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة، لتشمل الأمم المتحدة، وأكد في ذات الوقت، موقفه الداعم لقيام سد النهضة، باعتباره حقًا إثيوبيًا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبًا في السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

فيما أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء أمس الأحد، قرارا لحل الحكومة الانتقالية في البلاد.

ودوليا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

فيما توفي جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي الجمهوري رونالد ريجان وكبير مهندسي الدبلوماسية الأمريكية في نهاية الحرب الباردة، أول أمس السبت عن عمر يناهز مئة عام، وفق ما أعلن معهد هوفر. 

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إن اقتراب «مسبار الأمل» من المريخ تقترب معه الإمارات من مراتب الصدارة في مجال البحث والمعرفة.

وإلى الكويت، توقع وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، أن يتم تطعيم جميع المستحقين من مواطني الدولة ضد فيروس «كورونا»؛ (كوفيد 19)، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ وذلك خلال زيارته إلى مركز المسايل الصحي للتطعيم، الذي تم بدء العمل به اعتبارًا من أمس الأحد. 

ونقلت مصادر عن الوزير الصباح قوله: إنه «من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر؛ في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا». وأضاف: «في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر من السكان، بحلول شهر سبتمبر المقبل». وأوضح الوزير الكويتي أن هناك تعطيلًا في توريد اللقاحات على المستوى العالمي؛ «حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تحصل على اللقاحات». 

ودوليا، من المقرر أن تبدأ، غدًا الثلاثاء، محاكمة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، في أحداث الكابيتول بتهمة «التحريض على التمرد»، بعد اتهامه بأنه شجع مناصريه على شن الهجوم على الكابيتول، في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ومن صحيفة الاتحاد، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة بثت أمس الأحد، أن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل «منافسة قصوى» مع تأكيده رغبته لتجنب أي «نزاع» بين أكبر قوتين اقتصاديتين.















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