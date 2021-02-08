هتخرج من قلب القاهرة لحدودها في 5 دقايق.. معلومات عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

عملت الدولة على إنشاء عدة محاور جديدة وكباري في القاهرة لتخفيف الضغط المروري على الشبكات القديمة وإحداث نقلة نوعية في حركة المرور بالعاصمة.

وعملت الشبكات الجديدة للطرق على اختراق أصعب الأماكن لتختصر المسافات والأوقات وتعمل على فك الضغط المروري بالمحاور الأخرى وإحداث سيولة مرورية.

وتم إنشاء ٣ كباري ل ربط ميدان التجنيد بمحور شبرا بنها الحر تختصر المسافة التي تقارب أزيد من ساعة قديما إلى 5 دقائق فقط ، وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز:

1- تم إنشاء ٣ كباري تمتد بإجمالي أطوال يصل إلى ١١ كم

2- الكباري تربط ميدان التجنيد بمحور شبرا / بنها الحر

3- إنشاء كوبري تقاطع شارع عمر المختار

- يمتد بطول ٥٠٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية، ويهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور شبرا / بنها.





4- إنشاء كوبري تقاطع شارع بهتيم:

يمتد بطول ٥٠٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية، ويهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور شبرا / بنها.





5- إنشاء كوبري تقاطع شبرا بنها:

يمتد بطول ٦٥٠ م وعرض ١٦ م، ويهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور شبرا / بنها.