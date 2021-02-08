حدث ليلا.. ارتفاع جديد في حالات كورونا.. بيل جيتس يحذر من كارثتين أخطر من كوفيد.. رصد فنانة شهيرة مشردة في الشارع..أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للأهلي أمام بايرن

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان.





حذر «بيل جيتس» البشر من خطرين مستقبليين يمكن أن يكونا أشد سوءًا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد القتلى والتأثير على المدى البعيد.