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أخبار البلد

حدث ليلا.. ارتفاع جديد في حالات كورونا.. بيل جيتس يحذر من كارثتين أخطر من كوفيد.. رصد فنانة شهيرة مشردة في الشارع..أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للأهلي أمام بايرن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:09 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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عبد العزيز جمال و فريق صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132375 حالة حتى اليوم.

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن خسارة فريقه المدوية أمام مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن  إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان.

حذر «بيل جيتس» البشر من خطرين مستقبليين يمكن أن يكونا أشد سوءًا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد القتلى والتأثير على المدى البعيد.

أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو لمروة محمد الفتاة التى تحولت من فنانة إلى مشردة في الشارع.

كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل وكواليس واقعة تداول صور خادشة للحياء من داخل إستديوهات قناة مصر الزراعية، معبرا عن اندهاشه من الواقعة.

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل التشكيل الذي سيبدأ به بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.

أثار احمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز الجدل بعد الرد على احد متابعي صفحة النادي الأهلي على فيس بوك.

أعلن محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، إجراء أول زيارة خارجية له إلى مصر، وخاصة القاهرة باعتبارها أكبر الجيران لليبيا. 

تحل اليوم الاثنين 8 فبراير ذكرى ميلاد دلوعة السينما المصرية الفنانة الراحلة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

خسر فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قالت تشاو نان اليوتيوبر الصينية، إن الفنان عادل إمام معروف لدى الصينيين كثيرا، مؤكدة على حبها الشديد له.

أعلن لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعها قادمة من الخارج. 

تخطت وفيات الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حاجز الـ 470 ألف حالة وفاة. 

أنهى ٤ خفراء حياة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة إثر خلافات بينهم على العمل لديه بالمزرعة الخاصة به.
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