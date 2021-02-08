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أخبار العالم

توقعات بريطانية بتلقيح سنوي ضد كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:37 ص
التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا
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قسم الخارجي
توقع الوزير البريطاني المسئول عن توزيع اللقاح، ناظم الزهاوي، أن يصبح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سنويا مثل لقاح الإنفلونزا، كما أعرب عن عدم نية بريطانيا لاستخراج جوازات سفر للقاح كورونا.

وأضاف الزهاوي: "هناك عدة أسباب لعدم منحنا جوازات سفر اللقاح. اللقاحات ليست إلزامية في هذا البلد. فهذه ليست الطريقة التي نفعل بها الأشياء في المملكة المتحدة. نحن نقر بالأمور من خلال التنسيق، ما زلنا لا نعرف ما هو تأثير اللقاحات على التنقل".

وأضاف أن "جواز سفر للقاح سيكون تمييزيا. بالطبع لديك دليل على تلقيك اللقاح من قبل طبيبك. وإذا طلبت جهات أخرى تقديم دليل على ذلك. فهذا الأمر يعود إلى تلك البلدان. لقد أعطينا الجرعة الأولى لـ 11.5 مليون شخص. وليس لدينا أي خطة لاستخدام جواز سفر لقاح".

كما أكد الوزير البريطاني في تصريحه أنه من المحتمل جدًا الحصول على جرعة معززة وتطعيمات سنوية للقاح كوفيد-19 في بريطانيا لمواجهة الفيروس المتحور.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا تلقيح الملايين من الأشخاص ضد فيروس كورونا في محاولة للسيطرة على الوضع الوبائي في البلاد، وإعادة الفتح من جديد. 
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