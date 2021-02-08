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أخبار البلد

تحذير مهم من الأرصاد بخصوص حالة الطقس اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:17 ص
تحذير هام من الأرصاد
تحذير هام من الأرصاد بخصوص حالة الطقس اليوم
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عبد العزيز جمال - نورهان خفاجي

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على القاهرة ومدن وعواصم محافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة ان اليوم الاثنين يشهد طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تسود فيه رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من تعرض غرب البلاد لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر: فتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 14
الإسكندرية 24 14
وادى النطرون 24 14
طنطا 26 14
شبين الكوم 26 14
دمنهور 24 13
بلطيم 24 14
مطروح 23 11
السلوم 24 11
سيوة 27 08
بورسعيد 24 14
دمياط 24 14
الزقازيق 26 14
المنصورة 26 14
الاسماعيلية 26 12
السويس 26 14
العريش 24 13
رفح 23 13
رأس سدر 26 13
نخل 24 10
نويبع 26 17
طابا 24 15
كاترين 20 08
الطور 26 13
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 10
بنى سويف 27 09
المنيا 27 09
أسيوط 26 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 29 12
أسوان 29 12
ادفو 28 11
أبوسمبل 26 13
الوادى الجديد 26 11
شلاتين 26 19
ابو رماد 25 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19

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