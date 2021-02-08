لإطلالة مميزة.. البنطلونات القطيفة تتصدر موضة شتاء 2021

تعتبر البنطلونات القطيفة من أكثر القطع المناسبة لفصل الشتاء، خاصة وإنها عادة موضة هذا العام، حيث تعيدنا هذه الموضة إلى فترة الطفولة والمراهقة وفترة التسعينات التي عادت من جديد.





وقالت الفاشون بلوجر ميرا الشيخ، أن من أكثر الألوان انتشارا من البنطلونات القطيفة هو اللون البنى والبينك والذى يتطلب المزيد من الجرأة، خاصة أنه ليس الألوان الفاتحة ليس سهل ارتدائها لدى الكثيرات، ويمكن النظر إلى بعض الأفكار التى تساعدك على ارتدائه بشكل عصرى.





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وأضافت ميرا الشيخ، يعد البنطلون القطيفة المضلع هو خيارك الأفضل فى الشتاء عندما يكون الجو باردًا للغاية، ويصبح الجينز قاسيًا لا نفع له، بل يقيّد حركتنا دون إضافة أى معيار للتدفئة، فالقطيفة مع جيوب واسعة يبدو الحل الأمثل، ويمكن أن يكون سروالًا قصيرًا ويتناسب مع خزانة ملابس المرأة العصرية.





وأضافت الفاشون بلوجر، كما يمكن ارتداؤه على ألوان مختلفة وبطرق عديدة فلا تترددى عن ارتداء البنطلون البينك على سترة صوف باللون الأخضر فهى بالتأكيد ستجعلك مميزة للغاية.





الألوان البينة من البنطلونات القطيفة ستكون مميزة جدا مع دراجات الوات السترات من نفس اللون أو درجات الأخضر والأزرق فلا تقيدى نفسك واعطى فرصة أكبر فى الاختيار