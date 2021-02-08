ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اكتشاف مقهى لتقديم الشيشة وتغريم 36 شخصًا 28 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:57 ص
اكتشاف مقهى لتقديم
اكتشاف مقهى لتقديم الشيشة وتغريم 36 شخصًا 28 ألف جنيه إسترلي
Advertisements
أ ش أ
صوّر ضباط الشرطة البريطانية اللحظة التي قاموا فيها بضبط مقهى سري غير قانوني للشيشة في ويست ميدلاندز، غربي البلاد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشرطة وقعت غرامة على 36 شخصًا تم ضبطهم هناك في تجمع يخرق قانون الإغلاق بسبب فيروس كورونا بنحو 28000 إسترليني.

وتم العثور على المجموعة في أحد المقاهي فوق متجر للمواد الغذائية في برمنجهام، وقامت الشرطة بفرض الغرامات الجديدة على الحضور والتي تبلغ 800 جنيه إسترليني للفرد.

وشددت الحكومة عقوبة أولئك الذين يحضرون تجمعات يزيد فيها العدد عن 15 أو أكثر في محاولة لوقف الانتهاكات الخاصة بقرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وبلغ مجموع الغرامات 28800 جنيه إسترليني.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذعر.. شاهد لحظة ابتلاع الجليد لمجموعة من الشباب أمام عيني صديقهم.. فيديو

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم

من قواعد التربية الملكية.. كلمة شائعة يُحظر على مربية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون قولها