ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا: تصريحات بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته في موسكو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التى أعلن عنها في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، " فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة ، فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو ".

وأضافت أن "الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره ، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور ، وهو قام بذلك".

وأعلن جوزيب بوريل في مدونته بعد زيارته لموسكو في 4-6 فبراير الجاري، أن روسيا تبتعد بشكل متزايد عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن روسيا هي التي تبتعد تدريجيًا عن أوروبا ، "مدركة أن القيم الديمقراطية تشكل تهديدًا حقيقيا لها".

وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد صرح في نهاية زيارته لموسكو، بأن العلاقات مع روسيا لا تزال غير مرضية، داعيا للإبقاء على قنوات الحوار الدبلوماسية مفتوحة.

وأدان بوريل قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من ألمانيا والسويد وبولندا، رافضا "الاتهامات حول قيامهم بأنشطة لا تتسق ووضعهم كدبلوماسيين أجانب".

ودعا السلطات الروسية لإعادة النظر في القرار، مؤكدا تضامن الاتحاد الأوروبي مع الدول المعنية بهذا القرار.
Advertisements
Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور