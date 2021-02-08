ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكهرباء: اكتشاف أخطاء في طباعة 1135 فاتورة استهلاك بقطاع الهرم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:05 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
فواتير كهرباء خاطئة ذلك ماتم تداوله امس عن وجود أخطاء بفواتير شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 

وباستيضاح الأمر من محمد السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكد أنه  تم اكتشاف أخطاء في طباعة 1135 فاتورة استهلاك  بقطاع الهرم، تخص مشتركين تابعين لإدارتي العمرانية والسادس من أكتوبر عن استهلاك شهر يناير الماضي.

وأكد السيسى ، أنه لم يتم تحصيل أي فاتورة خاطئة من أي مشترك على مستوى الشركة، لافتا إلى  أنه تم تصحيح الخطأ وإعادة طباعة الفواتير الخاطئة بعد تصحيحها.

ونفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما تردد عن قيام الشركة بحصر المواطنين الذين تم تحصيل فواتير شهر يناير منهم خلال الأسبوع الماضي، بإدارات العمرانية و6 أكتوبر، ليتم إعادة حقوقهم المالية لهم، وذلك بعد اكتشاف ما يقرب من 21 ألف فاتورة خاطئة بقطاع الهرم، تم طباعتها بمبالغ مالية لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل الغرامة.. أسباب ظهور لمبة التلاعب على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بيان برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز

خوفا من كورونا.. سدد فاتورة الكهرباء بهذه الطرق

وزير الكهرباء عن أخطاء الفواتير: لا أنكرها واللي له حق هياخده

خليك فى البيت.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ودفعها أونلاين

الكهرباء : فصل العداد لو تأخر المشترك عن السداد 3 أشهر

ترشيحاتنا

أول تعليق من رياض محرز بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول

أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مشيت في الحرم بالقبقاب.. محمد عبدالرحمن يروي تفاصيل تعرضه للسرقة

ما يقرب من عام.. النفط يحقق أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا

على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور

ميدو يكشف عن مشكلة واحدة ستواجه الأهلي أمام بايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذعر.. شاهد لحظة ابتلاع الجليد لمجموعة من الشباب أمام عيني صديقهم.. فيديو

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم

من قواعد التربية الملكية.. كلمة شائعة يُحظر على مربية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون قولها