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عيار 24 يسجل 908 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 -2-2021.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:24 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم، الاثنين 8- 2 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 908 جنيهات للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 793 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 681 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6376 جنيهًا.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولار شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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