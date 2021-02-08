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مرأة

بأسهل الخطوات.. جددي سفرتك بطريقة عمل أرز بلونيز

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:31 ص
طريقة عمل أرز بلونيز
طريقة عمل أرز بلونيز
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هاجر هانئ
يعد أرز بلونيز من الأطباق غير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا طريقة عمل أرز بلونيز.

مقادير أرز بلونيز
أرز مصري 
زبدة 
دقيق 
لبن 
كريمة 
كركم 
ملح وفلفل 
بصل مفروم 
ثوم 
جزر 
لحمة مفرومة 
صلصة طماطم 
عصير طماطم 
طماطم مفرومة 
جبنة شيدر اصفر 
زيت 
فلفل احمر مجروش 
فلفل احمر حلو  مكعبات
خل عنب أحمر 


طريقة تحضير أرز بلونيز
-يشوح البصل في الزيت ثم تضاف اللحمة المفرومة وتعصج جيدا
-ثم يضاف الثوم والملح والفلفل والبهارات ثم يضاف الجزر المبشور ويقلب جيدا حتى يذبل ثم يضاف عصير الطماطم
-ثم يضاف خل العنب ومكعبات الطماطم ثم الصلصة ثم مكعبات فلفل أحمر

لعمل الأرز
-يشوح الأرز في الزيت ثم يضاف عليه الكركم والملح والماء المغلي
-ويقلب جيدا ويترك حتى تمام النضج

لعمل البشاميل
-يشوح الدقيق مع الزبدة ثم يضاف اللبن ومكعبات المرقة وتقلب جيدا حتى يثقل القوام
-ثم تضاف الكريمة ويتبل بالملح والفلفل
-نحضر بايركس
-نضع كمية من البشاميل في قاع البايركس ثم يضاف الأرز ثم اللحمة المفرومة ويغطى بالبشاميل والجنة الشيدر الصفراء
-يدخل الفرن حتى تذوب الجبن وتمتزج المكونات ويقدم


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