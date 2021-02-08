الطماطم بـ2 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 8-2- 2021.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:





الطماطم 2 جنيه





البصل 6.5 جنيه





البطاطس 2 جنيه





الفاصوليا 8 جنيهات





الكوسة 6.5 جنيه





الباذنجان 6 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر:





البرتقال 5 جنيهات





الموز 10 جنيهات





الجوافة 10 جنيهات





التفاح 10 جنيهات





وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



