تعرف على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دى ام سي، تقريرًا يوضح درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 8 فبراير.









وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 24



