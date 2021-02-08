كليات جامعة القاهرة تعلن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. الاقتصاد تحدد شرطا في الاختبارات الكترونيا





ماهو موقف الطلاب الغير قادرين على إجراء الامتحانات أونلاين باقتصاد القاهرة ؟.. عميد الكلية يجيب





ستكون أبحاث .. تجارة القاهرة تكشف امتحانات طلاب الدراسات العليا









أعلنت كليات جامعة القاهرة عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية إقامتها سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه ، وموقف الأعذار المقدمة من الطلاب ، وفيما يلي نستعرض موقف الطلاب غير القادرين على إجراء الامتحانات أونلاين ، وكيفية إقامة الامتحانات بكلية التجارة وإبراز العديد من الإجراءات الجديدة التي ستتبعها .





كشف الدكتور محمود السعيد ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن موقف الطلاب غير القادرين على إجراء الامتحانات أونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





وأوضح السعيد، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حال وجود صعوبات لدى أي طالب في أداء الامتحان "أونلاين" فإن الكلية ستقوم بتوفير أجهزة حاسب لمن يرغب في آداء الامتحان الكترونيا في مبنى الكلية .





وأوضح "السعيد" أن الطالب يجب أن يقوم بإخطار وكيلة الكلية لشؤون الطلاب برغبته ، في إجراءالامتحان الخاص به قبل يوم 13 فبراير الجاري.





ونوه إلى أن الكلية تعمل على إتاحة كافة خدماتها للطلاب والتسهيل عليهم في إجراء الامتحانات ، والعمل على حل كافة المعوقات التي قد تواجههم أثناء إجراء الامتحانات .





ولفت إلى أن الكلية ستقبل جميع طلبات الأعذار المقدمة من قبل الطلاب ، خلال فترة الامتحانات مع إجراؤها لهم في وقت لاحق واحتفاظ الطالب بدرجات أعمال السنة الخاصة بهم .





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وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أعلن خلال تصريحات خاصة ، أنه سيتم إجراء الامتحانات يوم 20 من الشهر الجاري .





كما أنه سيتم إجراؤها لطلاب مرحلة البكالوريوس "أونلاين" وتكون الأسئلة وفقا للموعد المحدد بواقع ساعة ونصف للمادة ، والأسئلة تكون بنظام الاختيار من متعدد ، أو صواب وخطأ .





من جانبه ، قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، إنه سيتم عمل أبحاث لطلاب مرحلة الدراسات العليا بدلًا من إجراء الامتحانات بمقر الكلية .





وأوضح "شحاتة" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم الاعتماد على الأبحاث ، لتخفيف الكثافات داخل الكلية ، خاصة أن ذلك سيكون بالتزامن مع إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة البكالوريوس .





وأضاف ، أن الكلية تعمل على طرح البرامج الدراسية الجديدة لطلاب الدراسات العليا كل تيرم ، لافتًا إلى أنه سيتم طرح برنامج جديد خلال الفصل الدراسي الثاني ، وهو برنامج "الفيڤا" في الدبلومة الرياضية .





ويتم التحاق طلاب الدراسات العليا والدبلومات المهنية بهذا البرنامج ، كما أنه سيلتحق به 100 طالب من جميع أنحاء العالم .





وتابع ، أنه من المقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 21 من فبراير الجاري ، وحتى يوم 27 من مارس القادم ، على أن يتم إجراؤها حضوريا لطلاب مرحلة البكالوريوس ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة وعمل مسحات للطلاب داخل لجان الامتحانات .





وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن هناك أكثر من 54 ألف طالب سيؤدون الامتحانات ، ومن المقرر توزيعهم على أكثر من 70 لجنة ، مراعاة للتباعد الاجتماعي ومنعا للتجمعات والتكدسات بينهم .





فالكثافة الطلابية في كل لجنة لن تزيد عن 40% مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب ، وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم، والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني، وتقسيم الطلاب على خمس فترات، بحيث تنتهي آخر فترة في تمام الساعة السادسة مساء، على أن تكون مدة الامتحان ساعة واحدة ، ويتم إقامتها بنظام "البابل شيت" وفقًا لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة .







