خبير: الارتقاء بحياة المواطنين أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة،أستاذ الاقتصاد السياسي، إن البعد الاجتماعي بالتأكيد هو بعد اقتصادي في غاية الأهمية،مشيرا إلى أن رفع مستوى المعيشة والارتقاء بالشكل الحضاري خطوة مهمة تتخذها الدولة لأنها أحد أبعاد الاصلاح الاقتصادي، لأن برنامج الاصلاح الاقتصادي ليس مقتصرا فقط على تحرير أسعار المحروقات او تغيير سعر الفائدة.





وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،أن برنامج الاصلاح الاقتصادي له بعد اجتماعي هام مثلما أولت الدولة رعاية كبيرة لتطوير العشوائيات وتغيير حياة المواطنين في المناطق غير الآمنة، وعلى سبيل المثال حي الاسمرات والسيدة زينب وخلافه، قائلا: "احنا بنشوف الدولة بتعمل ايه والأحياء المتطورة فيها وحدات صحية ومراكز خدمات حكومية وخدمات اخرى مختلفة".





وتابع أن من الأهم في تلك الأحياء توفير فرص عمل تتناسب مع البيئة المتاحة،مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا في مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتها الثانية لتطوير الريف المصري بعدد 4500 قرية على مستوى الجمهورية هي من اهم المشروعات المنفذة على ارض الواقع حاليا التي تعمل على الرفع من جودة حياة المواطن.





وأشار إلى أن كل ما تقوم به الدولة هو لصالح المواطن بما فيها برنامج الاصلاح الاقتصادي، قائلا: "عشان كده الدولة تنفق المليارات على البنية التحتية والمشروعات، لدفع عجلة النشاط الاقتصادي".