ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: الارتقاء بحياة المواطنين أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:45 ص
الاصلاح الاقتصادي
الاصلاح الاقتصادي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور كريم العمدة،أستاذ الاقتصاد السياسي، إن البعد الاجتماعي بالتأكيد هو بعد اقتصادي في غاية الأهمية،مشيرا إلى أن رفع مستوى المعيشة والارتقاء بالشكل الحضاري خطوة مهمة تتخذها الدولة لأنها أحد أبعاد الاصلاح الاقتصادي، لأن برنامج الاصلاح الاقتصادي ليس مقتصرا فقط على تحرير أسعار المحروقات او تغيير سعر الفائدة.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،أن برنامج الاصلاح الاقتصادي له بعد اجتماعي هام مثلما أولت الدولة رعاية كبيرة لتطوير العشوائيات وتغيير حياة المواطنين في المناطق غير الآمنة، وعلى سبيل المثال حي الاسمرات والسيدة زينب وخلافه، قائلا: "احنا بنشوف الدولة بتعمل ايه والأحياء المتطورة فيها وحدات صحية ومراكز خدمات حكومية وخدمات اخرى مختلفة".

وتابع أن من الأهم في تلك الأحياء توفير فرص عمل تتناسب مع البيئة المتاحة،مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا في مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتها الثانية لتطوير الريف المصري بعدد 4500 قرية على مستوى الجمهورية هي من اهم المشروعات المنفذة على ارض الواقع حاليا التي تعمل على الرفع من جودة حياة المواطن.

وأشار إلى أن كل ما تقوم به الدولة هو لصالح المواطن بما فيها برنامج الاصلاح الاقتصادي، قائلا: "عشان كده الدولة تنفق المليارات على البنية التحتية والمشروعات، لدفع عجلة النشاط الاقتصادي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإدريسي: الإشادات الدولية ترفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

توقعات عالمية بأن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات في عام ٢٠٣٠.. وخبراء: التصدي للأزمات خير دليل.. ويؤكدون: نعيش مرحلة جديدة من التسارع في النمو

وزير المالية: تراجع معدلات الفقر لأول مرة بمصر منذ 20 عامًا

بعد تراجع معدلات الفقر للمرة الأولى في 20 عاما .. خبراء: اجراءات الحكومة قبل كورونا ساعدت في تقليل الأثر.. والحماية الاجتماعية إحدى الآليات

مصطفى بدرة: ما يتم إنجازه في مصر ثمرة "الإصلاح الاقتصادي".. فيديو

ترشيحاتنا

بإطلالة كاجوال.. مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

من قواعد التربية الملكية.. كلمة شائعة يُحظر على مربية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون قولها

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

توقف عن العمل وأعاده السيسي من جديد.. السكة الحديد في سيناء الأمل الذي انتظره الأهالي لسنوات

رقم سلبي بعد خسارة السيتي.. تقييم محمد صلاح بعد سقوط ليفربول على الأنفيلد

كنت بعيط.. محمد عبدالرحمن يكشف رد فعله بعد هدف شيكابالا في الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم