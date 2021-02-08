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أخبار العالم

القبض على عصابة في سوريا استغلت كورونا للنصب والاحتيال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:43 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
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شيماء مصطفى
ألقت قوات الأمن السورية، القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة، لإقدامهم على تزوير وثائق وتحاليل الـ"pcr" الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقيامهم بالنصب والاحتيال.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن دائرة الأمن الجنائي ألقت القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة، لإقدامهم على تزوير وثائق وتحاليل الـ pcr الخاصة بفيروس كورونا وقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة وإيهامهم بأنهم يستطيعون الحصول على التحليل بدون أخذ المسحة اللازمة. 

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تمت مصادرة الأجهزة المستخدمة بعمليات التزوير.

وبحسب البيان، لا تزال التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين، وسيجري تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولا.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مراجعة المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للحصول على فحص "pcr" وعدم اللجوء إلى الوسطاء، حتى لا يتعرضوا للاحتيال والابتزاز.
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