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فن

شاهد.. تامر هجرس يشارك متابعيه بصورة من الجيم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:58 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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ندى فكري
نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر في الصورة من الجيم بجسم رياضي ، ما أثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام

وعلق تامر علي الصورة قائلا :" تم حرق البيض والبسطرمة  وكميات كبيرة من العيش البلدي" 

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
شاهد.. تامر هجرس يشارك متابعيه بصورة من الجيم
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