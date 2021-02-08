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أخبار العالم

الحريري ينتظر لقاء ماكرون.. هل تنجح المساعي الدولية في تشكيل حكومة لبنان ؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:04 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
ينتظر اللبنانيون، نهاية الجولة التي يجريها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري المتواجد حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفقًا لما ذكرته مصادر بيت الوسط، منذ السبت الماضي بعدما غادر القاهرة إليها.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن أن الاتصالات التي تعني اللبنانيين أو تنعكس على مجرى حياتهم اليومية ومساعي تشكيل الحكومة باتت محكومة بنتائج الزيارة، وتحديدًا عند اكتمالها بانتقال الحريري إلى العاصمة الفرنسية بعد تحديد مواعيد له على مستويات دبلوماسية وسياسية فرنسية رفيعة المستوى، قد تصل إلى موعد سيحدد له في الساعات المقبلة مع قصر الإليزيه للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتوقعت المصادر ما كشفته مصادر مقرّبة من بعبدا، أنه بات من الضروري انتظار عودة الحريري إلى بيروت لمعرفة حصيلة المشاورات الجارية على أكثر من مستوى إقليمي ودولي لاستئناف البحث في مساعي تأليف الحكومة.

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة في لبنان صعبًا ومعقدًا، وذلك عقب خلافات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برغم دخول عدد من الوسطاء لحل الأزمة، إلا أنها أصبحت تستعصي على الجميع في ظل أزمة التظاهرات الأخيرة التي خرجت في طرابلس تندد بالجوع والحال السيئة التي وصل إليه لبنان.

وأكدت مصادر دبلوماسية، ضرورة عدم إضاعة لبنان فرصة تشكيل الحكومة في هذا التوقيت، خاصة خلال توقف الانهيار والاستفادة من الأجواء الدولية والإقليمية الآنية.

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