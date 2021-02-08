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فن

فى عيد ميلاده الـ 75.. المرض يجبر يوسف فوزي على اعتزال الفن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل الفنان يوسف فوزى اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ 75.

ويعد "فوزي" من الفنانين المصريين المميزين، إذ قدم عددا من الأعمال المميزة فى التليفزيون أبرزها "هوانم جاردن سيتي"، و"القرموطي في مهمة رسمية"، و"أوبرا عايدة"، و"فارس بلا جواد"، و"الملك فاروق".

وقرر الفنان منذ ما يقرب من عام، اعتزال الفن نهائيا، وذلك بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، إذ جاء القرار بعدما شعر أن هذا المرض سوف يعطله عن أداء عمله بشكل سليم، ويمنعه من التركيز فى تجسيد أدواره، مؤكدًا أنه رضى بالأمر الواقع، وسيبتعد عن المجال حتى لا يعطل تصوير أي عمل فنى أو يزعج أحد من الفنانين المشاركين له.

كان الفنان يوسف فوزى، جسد في مسلسل "أوبرا عايدة"، دور طبيب مصاب بشلل رعاش، وهو العمل الذى قام ببطولته كل من يحيى الفخرانى وحنان ترك.
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