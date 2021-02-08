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لتفتح كتب التاريخ صفحاتها ..الأهلى يتحدى بايرن ميونخ نحو نهائى المونديال ..يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:27 ص
نشرة أخبار صباح البلد
نشرة أخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الاثنين .

موقع صدى البلد
الرئيس السيسى يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن دوله بالأمن القومي المصري .

بوابة الأهرام : 
مدبولى : إنشاء 500 ألف وحده سكنية ضمن مبادرة الرئيس " سكان كل المصريين " .

موقع اليوم السابع : 
البحوث الفلكية : السبت 13 فبراير أول أيام شهر رجب .

الوطن: 
التموين : بدء التسجيل الالكتروني فى البورصة السلعية منتصف إبريل .

موقع مصراوي :
لتفتح كتب التاريخ صفحاتها.. الأهلى يتحدى بايرن ميونخ نحو نهائى المونديال .

موقع سكاى نيوز عربية : 
واشنطن تطالب ميليشيات الحوثى بوقف هجماتها على السعودية فورًا .

موقع روسيا اليوم :
رئيس الوزراء السودانى يصدر قرارا بحل الحكومة الانتقالية.
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