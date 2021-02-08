لتفتح كتب التاريخ صفحاتها ..الأهلى يتحدى بايرن ميونخ نحو نهائى المونديال ..يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الاثنين .





موقع صدى البلد :

الرئيس السيسى يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن دوله بالأمن القومي المصري .





بوابة الأهرام :

مدبولى : إنشاء 500 ألف وحده سكنية ضمن مبادرة الرئيس " سكان كل المصريين " .





موقع اليوم السابع :

البحوث الفلكية : السبت 13 فبراير أول أيام شهر رجب .





الوطن:

التموين : بدء التسجيل الالكتروني فى البورصة السلعية منتصف إبريل .





موقع مصراوي :

لتفتح كتب التاريخ صفحاتها.. الأهلى يتحدى بايرن ميونخ نحو نهائى المونديال .





موقع سكاى نيوز عربية :

واشنطن تطالب ميليشيات الحوثى بوقف هجماتها على السعودية فورًا .





موقع روسيا اليوم :