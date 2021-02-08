القابضة للمياه: تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لـ13 محطة في 2021

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار "رسلان" في بيان، الاثنين، إلى حصول أكثر من 200 موقع من محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM)، ويتم تجديد تلك الشهادة الدولية كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.





وذكر أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و الاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.





كما أكد أنه منذ بداية العام الحالي، حصلت أربع محطات على شهادة TSM، بالإضافة إلى تجديد الشهادة لتسع محطات منذ بداية عام2021، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.





وأوضح المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش وتطوير نظم التشغيل و الصيانة، أنه تم تجديد شهادة الTSM خلال العام لمحطات: (مياه جزيرة الذهب وروض الفرج والروضة بالقاهرة - والعياط بالجيزة - وتلا بالمنوفية - ومعالجة الصرف الصحي بجرجا بسوهاج - شبكة ومحطة رفع الصرف الصحى جرين بلازا - وتلا بالمنوفية - وايتاى البارود بالبحيرة - وشبكة صرف صحى استوديو نحاس بالجيزة)، وحصول محطات مياه ( أولاد سالم بسوهاج - سندسيس بالغربية - الشهداء بالمنوفية - تلشروق بالخانكة القليوبية) على الشهادة لأول مرة.





ونوه أنه من المتوقع إدخال محطات المياه بنظام الترشيح الفائق الجودة UF هذا العام، ضمن المواقع التى تخضع للتفتيش الفنى لمنحها شهادة TSM.





وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن محطة مياه العياط المرشحة تعمل بطاقة إنتاجيه ١٠٠ ألف م٣/ يوم وتخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن من سكان مركز وقري العياط، فيما أشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية أن محطة جرين بلازا هي محطة رفع تعمل بطاقة 950 ألف متر مكعب و تخدم حوالي 250 الف نسمة بمنطقة عزبة حجازى.

وأضاف المهندس محمد بدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن محطة مياه اولاد سالم المرشحة الحاصلة على الشهادة تخدم حوالي 300الف نسمة، وأفاد رئيس المهندس عادل عطية أن محطة صرف صحي سندسيس تخدم 8 قرى بالعزب التابعة بطاقة تصميمة 180 ألف متر مكعب يوم.

وأعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن حصول محطة معالجة صرف صحي "الهوانم - ايتاى البارود"بطاقة تصميمية للمحطه 15 آلف م٣/يوم.