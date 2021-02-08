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رياضة

سألنا الجماهير: من يقود هجوم الأهلي أمام البايرن؟ فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:14 م
صدى البلد
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يارا عمرو- احمد بيسو
ينتظر جمهور النادي الأهلي في مصر والوطن العربي أجمع، اليوم الاثنين، مباراة من أقوى مباريات بطولة كأس العالم للأندية، بين كل من فريقي النادي الأهلي وبايرن ميونخ، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، وتعد المواجهة الثالثة في تاريخ الفريقين.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل لنصف النهائي على حساب الدحيل القطري، بهدف دون رد سجّله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة. 

ورصدت كاميرا "صدى البلد" آراء جماهير الكرة المصرية حول ما انسب تشكيل من المفترض ان يلعب به النادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ، ومن أنسب مهاجم من لاعبي النادي الأهلي في تلك المباراة الحاسمة، وكانت الردود كالاتي: 

في البداية قال محمد عثمان إن المهاجم الأمثل هو اللاعب محمد شريف، حيث إنه مهاجم سريع، وعن خط الوسط يجب أن يضع اللاعب أليو ديانج واللاعب عمرو السولية واللاعب حمدي فتحي، وعن الدفاع اللاعب علي معلول واللاعب بدر بانون واللاعب ايمن اشرف.

وأضاف أحمد سيد أنه يجب علي فريق النادي الأهلي أن يلعب بخطة متوازية، حيث إنه يجب أن يهتم بتأمين خط الوسط، وذلك بوضع اللاعب عمرو السولية وحمدي فتحي، وأما عن الهجوم يجب أن يبدأ باللاعب مروان محسن وحسين الشحات، كما أكد أن النادي الأهلي فخر لكل المصريين سواء في الخسارة أو المكسب. 

وأكمل كريم لطفي أن أنسب مهاجم للنادي الأهلي هو اللاعب محمد شريف ومعه اللاعب مروان محسن، وعن الدفاع يجب أن يلعب اللاعب بدر بانون واللاعب ايمن اشرف واللاعب علي معلول، ويجب التركيز التام وعدم التقليل من فريق بايرن لقوته في الملعب. 

وتابعت نيفين محسن أن الأهلي سوف يكسب بفارق 2-0 علي نظيره بايرن ميونخ، وأنسب تشكيل للعب هو وضع اللاعب محمود كهربا في الهجوم مع اللاعب علي معلول، مع وجود اللاعب محمد الشناوي كحارس مرمى أساسي في المباراة. 

وأكد إبراهيم علي أن اللاعب الأمثل لقيادة الهجوم لنادي الأهلي هو محمد شريف، والتشكيل المناسب هو وضع اللاعب محمد الشناوي حارس المرمي، مع نزول اللاعبين علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني حمدي وديانج وقفشة والشحات ومحمود كهربا.
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