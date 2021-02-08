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أمراض غير متوقعة.. خبير يوضح تأثير التغير المناخي على صحة الإنسان .. شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:15 ص
خبير تغير المناخ
خبير تغير المناخ
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ريهام فيكتور
قال صابر عثمان ، خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إن تغير المناخ  يؤثر مباشرة على صحة الإنسان فالارتفاع فى درجات الحرارة يمكن أن يؤدى إلى حدوث بعض الأمراض .

وأضاف صابر عثمان ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الارتفاع في درجة الحرارة قد يساهم بشكل غير مباشر فى انتشار بعض الأمراض ، لافتًا إلى أن الظروف الجوية تؤثر على الراحة الحرارية لدى الإنسان فقد تجعله يستخدم التكييف مما يزيد من خطورة المشكلة .

وأشار خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤدى إلى جفاف العين بسهولة خاصا نع انتشار عمليات الليزك ، إلى جانب بعض الأمراض الصدرية نتيجة تغير المناخ .

وتابع خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، ان التغيرات المناخية قد تؤثر على صحة الإنسان بشكل غير مباشر فى انتشار بعض الأمراض مثل الملاريا ، وهناك فئات أكثر تهديدًا بهذا التغير مثل كبار السن والأطفال الرضع ويظهر عليهم التأثير بشكل أكبر.

وأكد خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، أننا بدأنا نشهد عواصف ترابية شديدة وأمطارا رعدية ، مشيرًا إلى أن الاسبوع الماضي هناك عاصفة ترابية ضربت باوروبا وهو امر غريب وغير معتاد .
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