أمراض غير متوقعة.. خبير يوضح تأثير التغير المناخي على صحة الإنسان .. شاهد





وأضاف صابر عثمان ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الارتفاع في درجة الحرارة قد يساهم بشكل غير مباشر فى انتشار بعض الأمراض ، لافتًا إلى أن الظروف الجوية تؤثر على الراحة الحرارية لدى الإنسان فقد تجعله يستخدم التكييف مما يزيد من خطورة المشكلة .





وأشار خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤدى إلى جفاف العين بسهولة خاصا نع انتشار عمليات الليزك ، إلى جانب بعض الأمراض الصدرية نتيجة تغير المناخ .





وتابع خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، ان التغيرات المناخية قد تؤثر على صحة الإنسان بشكل غير مباشر فى انتشار بعض الأمراض مثل الملاريا ، وهناك فئات أكثر تهديدًا بهذا التغير مثل كبار السن والأطفال الرضع ويظهر عليهم التأثير بشكل أكبر.





وأكد خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، أننا بدأنا نشهد عواصف ترابية شديدة وأمطارا رعدية ، مشيرًا إلى أن الاسبوع الماضي هناك عاصفة ترابية ضربت باوروبا وهو امر غريب وغير معتاد .

قال صابر عثمان ، خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إن تغير المناخ يؤثر مباشرة على صحة الإنسان فالارتفاع فى درجات الحرارة يمكن أن يؤدى إلى حدوث بعض الأمراض .