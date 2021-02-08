العبور: تنفيذ 134 عمارة بإسكان المناطق غير الآمنة بكل المرافق

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبو ر، إن مشروع إنشاء عمارات بديلة للعشوائيات وإسكان المناطق غير الأمنة تبلغ إجمالى مساحته 32 فدانا، مشيرا إلى أن مقلب الإسكان التابع لمحافظة القاهرة تتجاوز مساحته الـ 75 فدانا.





وأضاف "عمران" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان شرطا أساسيا خلال العمل فى عمارات الإسكان والمرافق هو تنفيذ الغلق الآمن لمقلب الإسكان لتكون بيئة مناسبة للأهالى السكن بها.





وأكد أنه يتم تنفيذ إجمالى 134 عمارة بإسكان المناطق غير الآمنة، لافتا إلى أنه مستهدف بناء 30 عمارة فى 30/3 هذا العام والإنتهاء منها بالكامل من إسكان وتنسيق موقع، كما أن باقى المشروع سيتم الإنتهاء منه فى 30 يونيو طبقا للتعليمات والتوجيهات.





وأشار إلى أنه يتم تنفيذ العمارات بجميع المرافق من مياة وصرف وطرق وكهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى الخدمات التى تخدم الإسكان، متابعا أنه تم إنجاز 80% من نسبة إنجاز المياه والصرف والرى، كما انه يتم العمل على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي والتعليم السنوى و2 مخبز ومركز طبي.



