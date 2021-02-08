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فن

باللون الفضي.. لقاء الخميسي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جريئة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع  التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة جريئة  بفستان شفاف مكشوف باللون الفضي .

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
باللون الفضي.. لقاء الخميسي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جريئة
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