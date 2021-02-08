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اقتصاد

لمتابعة سير العمل.. مسئولو جهاز حدائق العاصمة يتفقدون 29496 وحدة سكنية بمبادرة سكن كل المصريين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:24 ص
مسؤلو حدائق العلصمة
مسؤلو حدائق العلصمة يتفقدون مشروع سكن لكل المصريين
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية بموقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وإزالة أي عقبات.


وتفقد مسئولو الجهاز المرحلة الأولى لمواقع المشروع  وتشمل تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1124عمارة) بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه،  حيث بلغت  نسبة التنفيذ 72%، ومن المتوقع  الانتهاء من  المشروع يوليو المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ المرافق بالمشروع، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولي بقيمة حوالي ١٦٠ مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، ضرورة المتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال لتنفيذها بالمواصفات المطلوبة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.



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