تعرف على أجندة لجان النواب لمناقشة بيانات الوزراء.. اليوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة اليوم، الثلاثاء، مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018 /2019 فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية.









ويشهد الاجتماع بحث وتدارس الصورة الاجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019 /2020، وذلك بحضور وزارتي المالية - التخطيط والتنمية الاقتصادية.









وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الاستماع إلى نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بيان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.









وتشهد لجنة التضامن الاجتماعي اليوم، الثلاثاء، استكمال مناقشة بيان الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 من فبراير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.









وتشهد لجنة الثقافة والإعلام والآثار الاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع الآثار.









وتشهد لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة ما انتهت إليه اللجنة بشأن بيان وزير الدولة للإعلام فيما يخص الصحافة الورقية والإلكترونية.









وتشهد لجنة الإسكان والمرافق العامة مناقشة بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص هيئة التخطيط العمراني، وصندوق تطوير العشوائيات، والجهاز المركزي للتعمير.









وتشهد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب غدا، الأربعاء، لقاءً مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.