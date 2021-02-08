في الوقت الضائع.. درة بديل غادة غادل في رمضان المقبل

اعتذرت الفنانة غادة عادل عن المشاركة في مسلسل "بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة المقرر عرضه رمضان المقبل لتأتي غادة عادل بديلا لها في الوقت الضائع.





وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

"بين السما والأرض"، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، ونورهان.