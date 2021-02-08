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تعليم

توفير أجهزة للطلاب غير القادرين على إجراء الامتحانات أونلاين باقتصاد القاهرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:25 ص
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد
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أحمد الشاهد

كشف الدكتور محمود السعيد ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن موقف الطلاب الغير قادرين على إجراء الامتحانات أونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .

وأوضح "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حال وجود صعوبات لدى أي طالب في آداء الامتحان "أونلاين" فإن الكلية ستقوم بتوفير أجهزة حاسب لمن يرغب في آداء الامتحان الكترونيا في مبنى الكلية .

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وأشار إلى أن الطالب يجب أن يقوم بإخطار وكيلة الكلية لشؤون الطلاب برغبته ، في إقامة الامتحان الخاص به قبل يوم 13 فبراير الجاري . 

ونوه إلى أن الكلية تعمل على إتاحة كافة خدماتها للطلاب والتسهيل عليهم في إجراء الامتحانات ، والعمل على حل كافة المعوقات التي قد تواجههم أثناء إجراء الامتحانات .

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أعلن خلال تصريحات خاصة ، أنه سيتم إجراء الامتحانات يوم 20 من الشهر الجاري .

كما أنه سيتم إجراؤها لطلاب مرحلة البكالوريوس "أونلاين" وتكون الأسئلة وفقا للموعد المحدد بواقع ساعة ونصف للمادة ، والأسئلة تكون بنظام الاختيار من متعدد ، أو صواب وخطأ .
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