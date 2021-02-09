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برلمان

حقوق إنسان البرلمان تلتقى رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة..غدا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:44 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تلتقى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الأربعاء مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي اوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019 فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية.

ويشهد الاجتماع بحث وتدارس الصورة الاجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2020، بحضور وزارتي المالية - التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الاستماع إلى  نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة ، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة غدا الثلاثاء بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة. وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتشهد لجنة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء - استكمال مناقشة بيان الدكتورة  نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 من فبراير 2021، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع.

وتشهد لجنة الثقافة والاعلام والاثار الاستماع إلى بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع الآثار.

وتشهد لجنة الشئون الدينية والاوقاف مناقشة ما انتهت إليه اللجنة بشأن بيان وزير الدولة للإعلام فيما يخص الصحافة الورقية والإلكترونية.

وتشهد لجنة الاسكان والمرافق العامة اليوم الثلاثاء مناقشة بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص هيئة التخطيط العمراني، صندوق تطوير العشوائيات، الجهاز المركزي للتعمير.
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