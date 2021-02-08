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أخبار العالم

الكرملين: عودة الحياة إلى طبيعتها منتصف الصيف المقبل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:08 ص
الحياة الطبيعية
الحياة الطبيعية
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شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشرى سارة بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول منتصف الصيف المقبل.

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال بيسكوف، إنه من المتوقع أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل، ما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.

وأوضح بيسكوف أنه وفقا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالي 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف المقبل.

وأشار إلى أن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، ويمكن ملاحظتها في إسرائيل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.

وكانت إحصائية حديثة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، كشفت عن أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 106.1 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.

ووصل إجمالي الإصابات إلى 106 ملايين و138 ألف حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 59.15 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و316 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب إفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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