توقع صادم لزملكاوي عن مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.. فيديو





قام برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، بعمل استطلاع رأي في الشارع عن توقعات الجماهير للقاء الاهلي وبايرن ميونخ في مونديال الاندية، وقال احد المواطنين: "الماتش هيكون قوي جدا بس نتوقع ان الاهلي هيعمل شغل كويس".





واضاف اخر: "متوقع ان النتيجة هتكون 1-0 للاهلي، واللي هيجيب الجون الشحات او قفشة"، وعلق شاب اخر: "ان الاهلي هيفوز، بس المباراة صعبة طبعا، وانا زملكاوي واتمنى الاهلي يفوز".





واشارت فتاة "انا نفسي الاهلي يكسب 2-1"، وذكر مواطن في الشارع: "انا اتوقع اننا هنكسب، ولو خسرنا هيكون الفرق قليل".





يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.





ووفقًا لجدول بث مباريات شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن مباراة الأهلي والفريق البافاري سيتم بثها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وبي إن سبورتس 1.