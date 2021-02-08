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منوعات

بعد 48 ساعة شكوى .. وفاة طفل بسبب آلام في المعدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:36 ص
يارا زكريا
بشكل مأساوي ومفاجيء توفى طفل صغير لم يتعدى الـ 3 سنوات من عمره ولم يعانى مسبقًا من أي مشاكل صحية بعد مكالمة فيديو مع جده وعمه عبر أحد التطبيقات.

اشتكى الطفل من آلام في معدته بعد نومه وظل يتقيء من الإعياء لمدة 48 ساعة حتى بعد نقله إلى المستشفي، واعتقد الطبيب في البداية إصابته بالسكر لكن بعد فحص بطنه استبعد ذلك وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية.  

وفوجيء الطبيب المعالج للطفل بوجود كميات زائدة جدًا من السوائل في بطنه ليقرر إجراء عملية جراحية له على الفور بقطع جزء من أمعائه وتفريغ السوائل منها، وتم نقل الطفل بعد الجراحة إلى مستشفي رعاية بمدينة بريستول الإنجليزية.    

ولسوء حظ الطفل تدهور وضعه الصحي ووضع على أجهزة التنفس لمدة 24 ساعة ثم توفي وأصبحت عائلته في حزن شديد وأسوأ أيامهم كما وصفوا، لكن بفضل دعم أفراد عائلتهم يتجاوزن الأزمة مع مرور الوقت. 

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