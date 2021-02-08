ربيع البرديسي: النجاح يأتي من خلال المثابرة والعمل على تحقيق حلمك

قال ربيع سيد البرديسى، صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، إن التفكير فى تلك المبادرة بدأ منذ عام 2018، مؤكدا أن هذه المبادرة مستوحاة من تجارب شخصية .





وأضاف "البرديسى" ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المبادرة تدور حول تحقيق الاحلام وعدم اليأس من المحاولة.





وأشار صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، إلى أن "مش معنى انك فشلت فى حاجه أن دا معناه فشلك فى كل شئ" ، النجاح يأتى من خلال المثابرة والعمل على تحقيق حلمك.





وتابع صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، أننا نسعى لمساعدة الشباب الناشئ بدون مقابل ، مؤكدًا اننا نقسم الشباب إلى 3 فئات داخل المبادرة.



