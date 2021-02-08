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ربيع البرديسي: النجاح يأتي من خلال المثابرة والعمل على تحقيق حلمك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:19 ص
ربيع سيد البرديسى
ربيع سيد البرديسى
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ريهام فيكتور
قال ربيع سيد البرديسى، صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، إن التفكير فى تلك المبادرة بدأ منذ عام 2018، مؤكدا أن هذه المبادرة مستوحاة من تجارب شخصية .

 
وأضاف "البرديسى" ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المبادرة تدور حول تحقيق الاحلام وعدم اليأس من المحاولة. 

وأشار صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، إلى أن "مش معنى انك فشلت فى حاجه أن دا معناه فشلك فى كل شئ" ، النجاح يأتى من خلال المثابرة والعمل على تحقيق حلمك.

وتابع صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، أننا نسعى لمساعدة الشباب الناشئ بدون مقابل ، مؤكدًا اننا نقسم الشباب إلى 3 فئات داخل المبادرة.

وأكد صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، ان هناك شابا يمتلك فكرة مشروع لتحقيقها وشاب خريج جديد يتمنى التأهيل لسوق العمل، وأخر لا يمتلك دراسة او مهنة ويسعى لتحقيق أى شيء مفيد.
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