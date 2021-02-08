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برلمان

برلماني: تأكيد الرئيس ارتباط أمن الخليج بأمن مصر يعكس أهمية دورنا عربيًا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:23 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
قال النائب عمرو السنباطي، نائب دائرة مصر الجديدة ومدينة بمجلس النواب، إن مصر تواصل بقوة قيادة الملفات العربية، وتؤكد أن خطواتها السياسية والدبلوماسية والأمنية هي للحفاظ على الأمن العربي.  

وأضاف "السنباطي" ، في بيان، الاثنين، تعليقا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أن الرئيس حريص على دعم التواصل ، مع كافة المؤسسات العربية،  رفيعة المستوي، تأكيدًا لدور القيادة المصرية ، في دعم التعاون العربي، والحفاظ علي الأمة العربية قوية، وقادرة على مواجهة محاولات التدخل في شئونها.

و قال :" الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اليوم علي خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وان هذا،  هو أحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، وهو ما يؤكد دور مصر القوي، في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".

وأشار النائب عمرو السنباطي إلى أن اللقاء شهد أيضًا تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، خاصة ان الارتباط المصري ، والعلاقات مع دول الخليج، تمثل خطة مواجهة عربي، في الناحية الشرقية،  تجاه محاولات التدخل في الشأن العربي، وهو ما ترفضه مصر، جملة وتفصيلا.

و قال :" الرئيس السيسي، اكد أيضًا خلال اللقاء، على مبادئ السياسة المصرية،  الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي، وهو نهج استراتيجي أصيل، و لكنه في نفس الوقت ، شدد على أن يكون هذا إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، و هو ما نبه له الرئيس السيسي،  مرارا و تكرارا ، في ضرورة،  احترام الآخر، والعمل المشترك، من أجل حماية ثروات ومقدرات الوطن العربي ". 

و اضاف ، عمرو السنباطي:" القيادي الخليجي ، اكد ان الرئيس السيسي،  يدافع عن الوطن العربي ،و يعمل علي امنه وأمانه، ويرفض أي تدخلات، تهز الساحة العربية ، وأنه حصن أمان، في مواجهة هذه التحركات، وضد التطرف والإرهاب ".
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