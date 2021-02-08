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فن

أهلا بكم في حياتي.. زوجة الشرنوبي تنشر صورة له من المنزل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:19 ص
الشرنوبي و محمد يسري
الشرنوبي و محمد يسري
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ندى فكري
نشرت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الصورة محمد الشرنوبي والفنان محمد يسري وهم يلعبون بلاستيشن وعلقت قائلة: "اهلا بكم في حياتي".

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى. 

ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس. 

كما كتبت زوجته راندا عبر إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".
أهلا بكم في حياتي.. زوجة الشرنوبي تنشر صورة له من المنزل
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