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فن

استمر في فعل الأشياء الخاصة بك.. درة توجه رسالة لجمهوها عبر انستجرام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة في الصورة مع كلب أبيض، بإطلالة جذابة، مرتدية هاى كول باللون البني وبنطلون جلد من نفس اللون ، كما تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

و علقت علي الصورة قائلة : لا يمكنك التحكم في كيفية تلقي الآخرين لطاقتك. فقط استمر في فعل الأشياء الخاصة بك بأكبر قدر ممكن من النزاهة والحب.

وتواصل النجمة "درة" تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"؛ وذلك بمحافظة الفيوم رفقة النجوم إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وحنان سليمان.

وتتكتم درة على تفاصيل شخصية "فيروز" التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، لافتة إلى أنها جديدة بالنسبة لها.

الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.
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