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فن

أدركت معنى رحيل الأب المفجع.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
تذكرت  الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها الراحل بكلمات مؤثرة .

و نشرت ايمي صورة تجمعها بوالدها و علقت قائلة :عندما فقدت أبى لم أشعر باليتم فقط،بل أدركت معنى رحيل الأب المفجع ،غيابه ،حنانه من البيت الذى أصبح فارغا بدونه ،رحمك الله ياأبى،وأمواتنا جميعا.

و كانت قد كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريات عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت بخير. 

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على الى، أنها خرجت من المستشفي بعد أن تعرضت لوعكه صحية بسبب تغيير الجو والأكل.

و نشرت إيمي عبر حسابها صورتين لها وكتبت:""والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى.. الحمد لله على كل شىء".

يذكر أن  الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي في شهر أكتوبر 2019 داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
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