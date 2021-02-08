مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

أكد حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلى فى الدوحة أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بقطر أخطرته بتغيير مكان تواجد الرابطة فى مباراة بايرن ميونخ الليلة .



وقال حسام أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير:" اللجنة المنظمة أخطرتنى اللجنة المنظمة للمونديال بوضع رابطة جماهير الاهلى فى الثالثة يمين بدلا من الثالثة شمال بسبب كورونا والخوف من الكثرة العددية ".





وأضاف: "جمهور الأهلى صنع حالة زخم فى قطر وأشعر الجميع أن هناك بطولة عالمية ونادى كبير يتواجد على الاراضى القطرية، فى كل مكان تجد جمهور الاهلى حاضرًا مساندًا وداعمًا للكيان الكبير".



وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .





ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية مشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى كأس العالم للأندية .





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إنه يتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام " محمد هانى " وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية .

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .