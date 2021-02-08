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مبادرة فكرتك ثروتك توفر 30 فرصة عمل بالسعودية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:30 ص
صاحب مبادرة فكرتك
صاحب مبادرة فكرتك ثروتك
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ريهام فيكتور
قال ربيع سيد البرديسى، صاحب مبادرة فكرتك ثروتك، إننا نسعى لتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال المبادرة، منوهًا إلى أن يوم السبت القادم نساهم فى توفير 30 فرصة عمل بالسعودية.

 
وأضاف "البرديسى" ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هناك مسؤلين من الشركة السعودية سيقابلون الشباب بمقر المبادرة للتشغيل والتوظيف باحدى الشركات هناك.

وأشار صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، إلى أننا نوفر ايضا فرص التدريب للشباب فى شركة من أكبر شركات المكرونة فى مصر خاصة بخريجى علوم كيمياء او خريجى زراعة بالنسبة لمراقبة الجودة .

وتابع صاحب مبادرة فكرتك ثروتك ، ان التدريب شامل خريجى كليات تجارة، كما أننا نوفر فرص عمل لاصحاب التقديرات العالية والاوائل .

وأكد صاحب مبادرة فكرتك ثروتك، أن كان هناك فكرة مشروع لدى أى شاب يمكن طرحة علينا وبعد دراسة من خلال متخصصين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتضح ان المشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع نقوم بتوصيله مجانا لأحد البنوك المصرية، ومساعدتة فى اكمال المشوار.
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