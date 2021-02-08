ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المرور: فتح طريقي الإسكندرية والعلمين الصحراوي بعد وضوح الرؤية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن فتح طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي بعد وضوح الرؤية وانقشاع الشبورة.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وضوح الرؤية.. عودة حركة السيارات على طريقي بورسعيد والإسماعيلية الصحراوي

عودة حركة السيارات على طريقي الكريمات والسويس الصحراوي

بعد تلاشي الشبورة.. فتح طريقي الكريمات والعلمين الصحراوي

بعد انقشاع الشبورة.. عودة الحركة على 11 طريقا رئيسيا وصحراويا

بعد وضوح الرؤية.. فتح طريق الكريمات الصحراوي الشرقي

عودة حركة السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

سبب غير متوقع لشعورك بالإمساك وارتفاع الضغط

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

5 معلومات عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

تسجيل نادر.. شادية: صلاح ذو الفقار رغاي وبيخاف من الكلاب..فيديو

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

لسنا مستعدين للقادم.. بيل جيتس يحذر من كارثتين أخطر من كورونا

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور